POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Wohnmobil

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (6. Dezember 2024) kam es auf der B 9, Gocher Landstraße, in Höhe der Ortschaft Hau zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Citroen Jumper und einem Hymer Wohnmobil. Die 22-jährige Fahrerin des Citroen Jumper war auf der B 9 in Richtung Goch unterwegs, als sie aus derzeit nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie mit dem Wohnmobil eines niederländischen Ehepaars aus Lichtenvoorde. Der 67-jährige Fahrer wurde schwer, seine 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Citroen und ihre 24-jährige Beifahrerin aus Goch erlitten leichte Verletzungen. Noch an der Unfallstelle erhärtete sich der Verdacht, dass die Gocherin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und abschleppt. Die Straße war ab 22:00 Uhr wieder frei. (as)

