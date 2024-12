POL-KLE: Kleve - Einbruch in Gewerbehalle: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Kleve (ots) - Am Donnerstag (5. Dezember 2024) kam es gegen 13:50 Uhr an der Straße "An der Münze" in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Mann aus Kleve beabsichtigte mit einem grauen Opel Meriva aus dem Fußgängerzonenbereich "An der Münze" in Fahrtrichtung Brücktor abzubiegen und übersah dabei einen von links kommenden Pedelecfahrer, welcher in ...

