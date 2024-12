Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec: 46-Jähriger schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (5. Dezember 2024) kam es gegen 13:50 Uhr an der Straße "An der Münze" in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Mann aus Kleve beabsichtigte mit einem grauen Opel Meriva aus dem Fußgängerzonenbereich "An der Münze" in Fahrtrichtung Brücktor abzubiegen und übersah dabei einen von links kommenden Pedelecfahrer, welcher in Fahrtrichtung "Lohstätte" unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der 46-jährige Pedelecfahrer aus Kleve, schwere Verletzungen zuzog und in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. Der 88-Jährige blieb unverletzt, während sowohl am grauen Opel Meriva als auch am Pedelec, Sachschaden entstand. (pp)

