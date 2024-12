Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsschild entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. November 2024), 09:00 Uhr und Samstag (7.Dezember 2024), 11:15 Uhr kam es an der Kreuzung Nieukerker Straße / Meerendonker Straße in Wachtendonk zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Durch unbekannte Täter wurde im genannten Zeitraum das Verkehrsschild 206 (Stop-Schild) entwendet und zudem die Verkehrszeichenhalterung beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

