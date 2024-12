Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen-Herongen (ots)

Am Samstag (7. Dezember 2024) kam es zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr an der Niederdorfer Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 51-jähriger Mann aus Straelen hatte seinen Wagen, einen schwarzen Audi Q7, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Heckbereich des Wagens auf der Fahrerseite feststellen. Der Straelener gab an, dass bei seiner Ankunft auf dem Parkplatz, ein heller VW-Cross neben seinen Wagen gestanden hätte. Ob es sich bei diesem Fahrzeug um den Unfallverursacher handelt, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen, da sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

