POL-LB: Korntal-Münchingen: Reizgas in Klassenzimmer gesprüht - drei Schüler leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen haben am Montag (16.12.2024) während der Pause vermutlich über ein zum Lüften gekipptes Fenster Reizgas in ein Klassenzimmer einer Schule in der Goerdelerstraße in Korntal eingeleitet. Als die Schülerinnen und Schüler nach der Pause gegen 10:30 Uhr die Tür zum Klassenzimmer öffneten, kam ihnen eine Wolke des versprühten Reizgases entgegen. Ein 13-jähriger und zwei elfjährige Schüler zogen sich dabei leichte Verletzungen in Form einer Reizung der Augen und Atemwege zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der 13-Jährige konnte jedoch nicht mehr am Unterricht teilnehmen und musste nach Hause geschickt werden.

Da das Gas aus dem Klassenzimmer in den angrenzenden Flur zog, wurde der betroffene Teil des Schulgebäudes geräumt, um die betroffenen Räumlichkeiten lüften zu können. Hiervon waren etwa 300 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben betroffen, die sich zusammen mit dem Lehrpersonal für rund 30 Minuten auf dem Schulhof versammelten, bis sie wieder in ihre Klassenzimmer zurückgehen konnten.

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar.

