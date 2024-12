Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte schlagen zwei Männer im Bahnhofsbereich nieder - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 34 und 31 Jahren wurden am Sonntag (15.12.2024) gegen 02:30 Uhr in Bietigheim-Bissingen Opfer noch unbekannter Angreifer. Die beiden hielten sich in der Unterführung zwischen dem Busbahnhof und der Wobachstraße auf, als zunächst ein unbekannter Mann hinzukam, ihnen Knallerbsen vor die Füße warf und die Unterführung wieder verließ. Der 34-Jährige und der 31-Jährige gingen daraufhin zu Fuß in Richtung Bahnhof, wo auf Höhe einer Gaststätte plötzlich mehrere Angreifer aus verschiedenen Richtungen auf sie zukamen. Die Angreifer brachten ihre Opfer zu Boden, traten und schlugen auf sie ein und flüchteten schließlich in verschiedene Richtungen. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Angreifer nicht mehr angetroffen werden. Beide angegriffenen Männer wurden bei dem Vorfall verletzt, der 34-Jährige musste wegen massiver Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Möglicherweise wurden auch andere Personen bereits vor dem Vorfall von der unbekannten Gruppierung angesprochen oder mit Knallerbsen beworfen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

