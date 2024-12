Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw aus Tiefgarage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf einen schwarzen Alfa Romeo Giulia im Wert von etwa 38.000 Euro hatten es unbekannte Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Sindelfingen abgesehen (15.12.2024, 18:30 Uhr - 16.12.2024, 09:30 Uhr). Der zugelassene Pkw mit Böblinger Kennzeichen wurde aus einer Tiefgarage in der Mercedesstraße entwendet. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangen und damit wegfahren konnten, ist unbekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

