Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 48-Jähriger randaliert im Pomeranzengarten

Ludwigsburg (ots)

Weitere Zeugen sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, nachdem am Dienstagmorgen (17.12.2024), kurz nach 09.00 Uhr im Pomeranzengarten in Leonberg ein 48 Jahre alter Mann randalierte. Er knickte junge, etwa einen Meter hohe Bäume um und schrie herum. Hierbei soll er auch "Heil Hitler" gerufen haben. Passanten beobachteten und hörten dies, und alarmierte die Polizei. Diese traf den Tatverdächtigen an. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell