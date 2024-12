Polizei Dortmund

POL-DO: Dank aufmerksamer Zeugen: Drei Einbrecher in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Am Wochenende (14. und 15.12.) drangen fast zeitgleich Einbrecher in zwei Geschäfte in der Dortmunder Innenstadt ein. In beiden Fällen klickten Dank aufmerksamer Zeugen die Handschellen, die Täter sitzen nun in Untersuchungshaft.

Samstagabend, wenige Minuten vor Mitternacht: Aufmerksame Zeugen bemerkten um 23:48 Uhr einen Mann, der sich an der Tür eines Schuhgeschäfts auf dem Westenhellweg zu schaffen machte. Nach einem Einbruch in der Vorwoche war diese mit Spanplatten gesichert. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde durch die Zeugen angesprochen.

Sofort forderten die Beamten Verstärkung an und durchsuchten anschließend das Geschäft. Dort konnten sie den Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Dortmunder, widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten außerdem Betäubungsmittel sicher.

Um 0:20 Uhr ging bei der Einsatzleistelle ein Notruf ein: Wieder beobachteten Zeugen einen Einbruch in ein Geschäft, betroffen war dieses Mal eine Bäckerei auf der Schützenstraße. Vor Ort stellten die Beamten Beschädigungen an der Eingangstür fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige kurz darauf festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich um einen 28-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) und einen 27-jährigen Dortmunder. Der Dortmunder leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Bei dem 28-Jährigen fanden die Beamten ein Tablet, welches er zuvor aus der Bäckerei entwendet hatte.

Die drei Männer erwarten nun Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Nicht das Erste, wie sich herausstellte: Das Trio ist bereits einschlägig bekannt und vorbestraft. Der zuständige Richter am Amtsgericht Dortmund erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer.

