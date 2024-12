Polizei Dortmund

POL-DO: Videobeobachtung auf der Brückstraße - Polizei beobachtet Straftat und nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Dortmund (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.12.) hat die Polizei per Videoüberwachung eine gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray beobachtet. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Dabei leistete er massiven Widerstand.

Gegen 5.20 Uhr beobachteten Mitarbeiter in der Leitstelle per Video, wie in der Brückstraße eine Person aus einer Gruppe Jugendlicher heraus einen anderen Jugendlichen mit Pfefferspray besprühte und auf ihn einschlug.

Kurze Zeit später waren die Beamten vor Ort. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Bissenkamp. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später überwältigen. Dabei leistete der 18-jährige Dortmunder massiven Widerstand, bedrohte und beleidigte die Polizisten. Alles half nichts, die Flucht endete im Polizeigewahrsam.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache zu melden: 0231/132-7441.

