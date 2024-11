Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW schneidet Linienbus und flüchtet

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr befuhr zunächst ein Linienbus die Busspur auf der Alicenbrücke in Richtung Saarstraße. Rechts neben ihm fuhr ein PKW in dieselbe Richtung. Ohne Vorankündigung zog der PKW jedoch plötzlich nach links, um ein Wendemanöver einzuleiten. In Folge des nun notwendigen Bremsvorganges, stürzten mehrere Insassen im Bus, wobei sich zwei leichte Verletzungen zuzogen.

Der PKW flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

