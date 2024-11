POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.11.2024

Goslar (ots) - Die Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Goslar bewahrte eine Seniorin vor großem finanziellen Schaden. Die 84-jährige Frau aus Goslar wollte am 23. Oktober in einem Drogeriemarkt in der Dedeleber Straße Apple Pay Karten im Wert von 400 Euro kaufen. Dadurch stutzig geworden, erfragte die 40-jährige Kassiererin, wofür diese Mange an Karten benötigt werde. Die Seniorin gab an, sie ...

mehr