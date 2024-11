Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 05.11.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Montag, den 04.11.2024, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der B82 auf Höhe der Anschlussstelle Rhüden der A7 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Hierbei übersah eine 26-jährige Mini Cooper-Fahrerin aus Thale beim Abbiegen auf die A7 in Richtung Süden den entgegen kommenden Skoda eines 63-jährigen Mannes aus Seesen. Es kam zur Frontalkollision der Fahrzeuge. Beide Personen wurden ersten Erkenntnissen nach nur leicht verletzt. Der Sachschaden an den Pkw wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Grundschule

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 30.10.2024, 14:00 Uhr, bis zum Montag, den 04.11.2024, 07:15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zur Grundschule in der Jahnstraße in 38723 Seesen zu verschaffen. Als dies offensichtlich misslang, entfernte sich der Täter vom Tatort. Mögliche Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seesen, Frankfurter Straße 4 in 38723 Seesen oder unter der Rufnummer 05381-9440 zu melden.

i. A. Seyfert

