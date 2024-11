POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.11.2024

Goslar (ots) - St. Andreasberg: Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am 31.10.2024 gegen 20:20 Uhr in St. Andreasberg. Im Bereich der Einmündung Obere Grundstraße / Schützenstraße befährt der bislang unbekannte Pkw-Führer ein Grundstück. Hierbei kollidiert er mit einem Zaun. Ohne seinen Pflichten nachzukommen wird der Unfallort verlassen. An dem Fahrzeug, einem roten Ford, entstand Schaden an ...

