POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02.11.2024 gegen 12:30 Uhr kam es in der Breiten Straße in Goslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW beim Rangieren in/aus einer Parklücke gegen den hinter ihm, ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend verlässt der Fahrzeugführer den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Meldung von aufmerksamen Zeugen kann die Straftat zur Anzeige gebracht werden und der nun Beschuldigte ermittelt werden.

Verkehrsunfall durch Trunkenheit

Am Sonntag, 03.11.2023 gegen 11:00 Uhr, kommt es auf der K1 / Jerstedter Straße 1 in Langelsheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kommt ein PKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der im Nahbereich angetroffene, mutmaßliche Fahrzeugführer ist unverletzt und alkoholisiert. Die Ermittlungen bezüglich einer Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung dauern derzeit noch an. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar, Tel.: 0563213390 zu melden.

