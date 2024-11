Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Ladengeschäfte

Mainz - Innenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag den 26.11. auf Mittwoch den 27.11. kam es zu insgesamt sieben Einbrüchen bzw. versuchten Einbrüchen in gewerbliche Betriebe in der Mainzer Innenstadt, zwischen der Römerpassage / Galeria Kaufhof und Staatstheater.

Hierbei wurden beispielsweise ein Blumenladen, ein Nagelstudio, ein Friseur oder ein Cafe von dem unbekannten Täter angegangen, welcher sich jeweils mit Gewalt an den Türschlössern zu schaffen machte. In den Objekten in denen der Einbruch gelang, erbeutete der Täter geringe Mengen Bargeld.

Zumindest in einem Objekt kann die Tatzeit auf etwa 01:40 Uhr eingegrenzt werden. Der Täter soll männlich und komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Er habe zudem Handschuhe und eine Brille getragen und eine Umhängetasche dabeigehabt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

