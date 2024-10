Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Gefährliches Überholmanöver endet mit Unfall

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am 10.10.24 in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignet sich bereits am Donnerstag 10.10.24 gegen 20 Uhr. Ein 44-Jähriger war mit seinem Herrenrad in der Werkstraße unterwegs. Dabei soll es wohl auch zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Ein zunächst unbekanntes Auto hatte dort einen vorausfahrenden Pkw überholt und dabei den entgegen kommenden Radler übersehen. Der konnte sich nur durch einen Sprung von seinem Rad retten, zu einem Kontakt zwischen dem 44-Jährigen und dem Auto kam es nicht. Allerdings erfasste der Pkw das Herrenrad. Das wurde bei dem Zusammenstoß am Vorderrad beschädigt. Ohne sich um den Radler zu kümmern, fuhr das zunächst unbekannte Auto in Richtung Kuchen weiter. Der 44-Jährige erstattet Anzeige bei der Polizei, ein Kennzeichen von dem Flüchtigen konnte der Radler in der Dunkelheit nicht erkennen. Ebenso waren dem 44-Jährigen keine Angaben zu dem Fahrzeug möglich, das von dem Flüchtigen überholt worden war. Rund eine halbe Stunde nach dem Unfall plagte wohl den flüchtigen Autofahrer das schlechte Gewissen. Der 18-jährige Fahrer des schwarzen Audi gab sich gegenüber den Unfallermittlern als verantwortlichen Fahrzeuglenker zu erkennen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Fahranfänger seinen Führerschein abgeben.

In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) weitere Zeugen, die möglicherweise durch das riskante Fahrverhalten des schwarzen Audi gefährdet wurden. Die Polizei sucht auch insbesondere den Fahrenden des Autos, der bei dem Unfall von dem schwarzen Audi in der Werkstraße überholt worden war.

