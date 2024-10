Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mutmaßlich betrunken zur Tankstelle gefahren

Am Sonntag versuchte ein 24-Jähriger Tabak in einer Tankstelle in Biberach zu stehlen. Dabei kamen gleich mehrere Verstöße ans Licht.

Wie die Polizei berichtet, sei der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer eines Ford gegen 22.15 Uhr auf das Gelände der Tankstelle in der Riedlinger Straße gefahren. Der Mann sei in den Verkaufsraum und hätte sich dort zunächst auffällig verhalten. Wie der Zeuge später der Polizei mitteilte, hatte der 24-Jährige eine Dosen mit Tabak aus dem Regal genommen und ging an der Kasse vorbei nach Draußen. Der Zeuge sprach den Mann darauf an und ging hinter her. Dabei konnte er erkennen, dass der 24-Jährige sichtlich betrunken war. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Zeuge den Dieb fest. Weitere Ermittlungen der Polizei Biberach ergaben, dass der Mann mit seinem Ford in berauschtem Zustand auf das Tankstellengelände gefahren war. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen montiert, die allerdings nicht zu dem Ford gehörten. Da der 24-Jährige deutlich betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben. Auch hatte er keinen Führerschein. Der 24-Jährige sieht jetzt gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

