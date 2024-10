Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer nimmt Autofahrerin die Vorfahrt

Schwere Verletzungen zog sich ein Radler am Sonntag zu, nachdem er einem Auto die Vorfahrt im Stadtteil Harthausen genommen hatte.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Eine 21-Jährige war mit ihrem Opel im Johannes-Hafner-Weg in Richtung Waldgaststätte unterwegs. Ein gleichaltriger Radler fuhr neben der K9904 auf einem parallel verlaufenden Radweg in Richtung Ulm-Ermingen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Radler achtete wohl beim Überqueren der Kreuzung nicht auf die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde über die Motorhaube geschleudert und kam im angrenzenden Acker zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Die Unfallermittler schätzen den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Opel auf rund 10.000 Euro, den am Fahrrad auf ca. 1.000 Euro. Einen Helm hatte der Radler getragen.

