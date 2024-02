Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen

Hausen (Wied) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen aufmerksamen Zeugen Kenntnis über zwei verdächtige Personen in einem Ford Transit, die sich in der Nähe einer Klinik in Hausen (Wied) aufhielten. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen einen 43-jährigen Insassen mehrere Haftbefehle vorlagen. Dem Mann wurde daraufhin die Festnahme erklärt. Im Zuge der Fahrzeugdurchsuchung stellten die Polizeibeamten zudem Werkzeug sicher, dass möglicherweise einem Einbruchdiebstahl zuzuordnen ist. Während der 43-jährige Insasse dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde, ist der 44-jähige Insasse nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

