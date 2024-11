POL-PPMZ: Mainz: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Mainz-Altstadt (ots) - Am Montag, den 26. November 2024, gegen 12:50 Uhr, wurde eine 61-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Brand in Mainz von einem Ladendetektiv beim mutmaßlichen Diebstahl erwischt. Der Detektiv stellte fest, wie die Tatverdächtige Etiketten von Kleidung entfernte und die Klamotten in ihrem mitgeführten Rucksack verstaute. Nachdem die Frau zunächst die Tat abstritt, wurde ...

