POL-RBK: Bergisch Gladbach - Reizende Flüssigkeit in Schule sorgt für Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Odenthal (ots) - Bereits am 22.03.2024 kam es zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch im Ortsteil Altehufe. Die unbekannten Tatverdächtigen versuchten über eine Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus der Geschädigten einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die ...

mehr