POL-RBK: Wermelskirchen - Audi kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum - Zwei Personen leicht verletzt

Odenthal (ots) - Am Montagabend (26.08.) meldete sich gegen 22:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er war in Wermelskirchen einem Pkw hinterhergefahren, welcher in Schlangenlinien in Richtung Dabringhausen fuhr. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und suchte schließlich auch die Halteranschrift in Odenthal auf, welche mithilfe des abgelesenen ...

mehr