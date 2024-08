Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - 54-Jährige alkoholisiert am Steuer - Führerschein sichergestellt

Odenthal (ots)

Am Montagabend (26.08.) meldete sich gegen 22:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er war in Wermelskirchen einem Pkw hinterhergefahren, welcher in Schlangenlinien in Richtung Dabringhausen fuhr. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und suchte schließlich auch die Halteranschrift in Odenthal auf, welche mithilfe des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden konnte. Nur wenige Minuten später fuhr dort der gesuchte Pkw vor und parkte.

Die 54-jährige Fahrerin zeigte bei der anschließenden Kontrolle deutliche Anzeichen, welche auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Die Odenthalerin musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (th)

