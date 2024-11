Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Bekleidungsgeschäften

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, den 26. November 2024, gegen 12:50 Uhr, wurde eine 61-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Brand in Mainz von einem Ladendetektiv beim mutmaßlichen Diebstahl erwischt. Der Detektiv stellte fest, wie die Tatverdächtige Etiketten von Kleidung entfernte und die Klamotten in ihrem mitgeführten Rucksack verstaute.

Nachdem die Frau zunächst die Tat abstritt, wurde in ihrem Rucksack eine Vielzahl von Kleidungsstücken gefunden, die eindeutig verschiedenen Einzelhandelsgeschäften zugeordnet werden konnten. Während für einige Artikel aus anderen Geschäften Quittungen vorgelegt werden konnten, war für die übrigen Waren keine Kaufbelege vorhanden.

Die Kleidungsstücke, deren Gesamtwert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird, konnten durch verschiedene Ladendetektive ihren jeweiligen Geschäften zugeordnet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die beschlagnahmten Waren sichergestellt und diese an die betroffenen Bekleidungsgeschäfte übergeben.

