POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall in der Höpfigheimer Straße - 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - In einem Parkhaus eines Einkaufsmarkts in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (17.12.2024) zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr eine Unfallflucht. Ein VW stand auf einem Stellplatz in der unteren Eben gegenüber den E-Ladesäulen. Vermutlich streifte der Unbekannte beim Ausparken den VW, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro ...

