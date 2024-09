Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Drogen bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden - 38-Jähriger in Haft (12.09.2024)

Singen (ots)

Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Konstanz haben am Donnerstagvormittag einen Rauschgifthändler hinter Gitter gebracht.

Bereits im Mai stellte die Polizei in einem Postverteilzentrum zahlreiche Sendungen mit Betäubungsmitteln sicher. Nachdem zwei der Päckchen an einen in Singen wohnhaften, bereits wegen Drogendelikten verurteilten 38-Jährigen adressiert waren, beantragte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach umfangreichen Ermittlungen beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes.

Bei der Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch, 11.09.2024, stellten die Polizisten neben mehreren hundert Gramm Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, LSD-Trips, MDMA und einige hunderte Euro Bargeld sicher. Zudem fanden sie in den Räumen des 38-Jährigen ein Vakuumiergerät und entsprechendes, zum Handel benötigtes Verpackungsmaterial und weitere Beweismittel auf.

Da der Mann wegen gleicher Delikte derzeit unter Bewährung stand, beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl, den der Haftrichter am Donnerstagmittag nach Vorführung in Vollzug setzte.

Der 38-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss sich nun erneut wegen Drogenhandels verantworten.

Die Ermittlungen der Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell