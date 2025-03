Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Vor Baum gefahren.

Lippe (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Belarus kam am Sonntagvormittag (30.03.2025) kurz nach 11 Uhr aus bislang unklarem Grund mit seinem LKW von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Hauptstraße Richtung Wöbbel, als er plötzlich auf den Grünstreifen fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der LKW streifte ein Gebüsch am rechten Straßenrand, überfuhr dann die Straße nach links, touchierte zwei Leitpfosten und prallte schließlich gegen den Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Zeuge kümmerte sich um ihn, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Vorsorglich wurde der 29-Jährige zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf über 50 000 Euro geschätzt. Der LKW wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell