POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Frontalzusammenstoß auf der Mittelstraße.

Lippe (ots) - Zwischen dem 22. und 29. März 2025 versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Roonstraße einzudringen. An einem Fenster im Erdgeschoss wurden Einbruchsspuren gefunden, das Fenster ließ sich jedoch offenbar nicht öffnen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

