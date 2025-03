Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Scheiben an Schule beschädigt; Heidekreis: Ohne Versicherungsschutz unterwegs; Soltau: Alkoholisierter Radfahrer übersieht Auto

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.03.2025 Nr. 1

16.03./Scheiben an Schule beschädigt

Munster: Am vergangenen Wochenende kam es im Worthweg am Gymnasium Munster zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten dort an der Schule insgesamt fünf Fensterscheiben durch Steinwürfe. Der Gesamtschaden wird mit 4000 Euro beziffert. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Munster, 05196/9600 zu melden.

17.03./ Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Heidekreis: Bei Verkehrskontrollen wurden am Montag in Schwarmstedt in der Straße Am Beu zwei Fahrer von Elektrorollern festgestellt, die ihre Kraftfahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz führten. Ebenso wurde auch in Walsrode ein E-Scooterfahrer angehalten, welcher noch mit einer ungültigen blauen Versicherungsplakette unterwegs war. Gegen die Fahrer wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März ein neues Versicherungsjahr begonnen hat und die Versicherungskennzeichen für 2025 nun in grüner Farbe ausgegeben werden.

17.03./ Alkoholisierter Radfahrer übersieht Auto

Soltau: Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Winsener Straße zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Ein 50-jähriger Radfahrer war verbotswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei der Absicht die Fahrbahn zu kreuzen übersieht er ein entgegenkommendes Auto und es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fünfzigjährigen Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille, was eine Blutprobeentnahme zur Folge hatte. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell