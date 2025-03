Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diebstahl eines Pedelec, PKW zerkratzt

Heidekreis (ots)

16.03.2025 / Diebstahl eines Pedelec

Walsrode: In der Zeit vom 11.03.2025 bis 16.03.2025 wurde in der Straße Benzen aus einer unverschlossenen Garage ein Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

16.03.25/ PKW zerkratzt

Munster: In der Zeit von Samstag 15.20 Uhr bis Sonntag 10.30 Uhr zerkratzte bislang unbekannter Täter in der Straße Am Hanloh mittels eines spitzen Gegenstandes einen neuwertigen PKW VW Taigo. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

