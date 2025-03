Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mit fast zwei Promille unterwegs; Lindwedel: Fahrereigenschaft bisher unklar; Hodenhagen: Unfall

Heidekreis (ots)

13.03.2025 / Mit fast zwei Promille unterwegs

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten nach einem Hinweis am Donnerstagabend einen 40-jährigen Autofahrer am Alten Stadtgraben. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

13.03.2025 / Fahrereigenschaft bisher unklar

Lindwedel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, ein offensichtlich verunfalltes Auto fest, das auf einem Forstweg an der L 190, gegenüber der Einmündung zur Ortschaft Lindwedel (K 154), stand. Am beschädigten Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren, die beide augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss standen - einer der Männer pustete 2,66 Promille. Da die Fahrereigenschaft zunächst nicht endgültig geklärt werden konnte, wurden beiden Männern Blutproben entnommen. Wer das Fahrzeug gegen den dortigen Schrankenständer gelenkt hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

12.03.2025 / Unfall

Hodenhagen: Eine 88-jährige Autofahrerin übersah am Mittwochmittag den vor ihr bremsenden Verkehr in der Heerstraße und wich mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr aus. Das Auto kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Büsche sowie ein Holzgeländer. Die Dame setzte daraufhin ihre Fahrt zunächst fort und erschien einige Zeit später wieder am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell