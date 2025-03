Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Erneut Diebstähle aus Sporthalle; Walsrode: Einbruch in Einfamilienhaus; Bad Fallingbostel: In Fahrzeug eingedrungen; Rethem: Unfall bei Nebel

Heidekreis (ots)

11.03.2025 / Erneut Diebstähle aus Sporthalle

Walsrode: Am Dienstagabend kam es zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr erneut zu mehreren Diebstählen aus einer Sporthalle. Tatort war dieses Mal die Sporthalle der Berufsbildenden Schulen, die sich im Frauenring befindet. Dabei entwendete der Täter Bargeld und kabellose Kopfhörer. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten kurze Zeit später einen amtsbekannten 18-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln und dabei ein Teil des Diebesgutes sicherstellen. Ob der Tatverdächtige auch für die Taten vom 10.03.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5988643) in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen, die in oder um die bislang betroffenen Sporthallen (Frauenring und Ostdeutsche Allee) gesichtet wurden, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

11.03.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Unbekannte drangen am Dienstag, in der Zeit von 07:35 Uhr bis 14:25 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Schneeheide ein, indem sie hierfür eine Fensterscheibe einschlugen. Im Haus durchsuchten die Einbrecher diverse Räumlichkeiten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

11.03.2025 / In Fahrzeug eingedrungen

Bad Fallingbostel: Am Dienstag drangen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr Unbekannte in ein Auto ein, das in der Tiefgarage im Bürgerhof stand. Dafür zerstörten die Täter das Fenster der Beifahrertür. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

11.03.2025 / Unfall bei Nebel

Rethem: Am Dienstagmorgen kam es auf der Eystruper Straße (L 200) gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 45-jährige Autofahrerin bog, bei dichtem Nebel und einer Sichtweite von unter 50 Metern, in Wohlendorf auf die Landesstraße ein und kollidierte mit einem unbeleuchteten Auto, das darüber hinaus in nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr. Durch den Zusammenprall wurde die 45-Jährige sowie ihre 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Kontext:

- Schalten Sie bei Nebel das Abblendlicht des Fahrzeuges manuell an! - Verlassen Sie sich nicht auf das Tagfahrlicht - zudem ist das Fahrzeugheck weiterhin unbeleuchtet! - Die automatischen Lichtsysteme erkennen keinen Nebel! - Nutzen Sie die Nebelschlussleuchte nur bei Sichtweiten unter 50 Metern! - Der zusätzliche Nebelscheinwerfer leuchtet die Straße besser aus! - Fernlicht verschlechtert oft die Sicht bei Nebel! - Der Mindestabstand bei schlechter Sicht sollte in Metern mindestens der gefahrenen Geschwindigkeit in km/h entsprechen (bspw. 50 m bei 50 km/h)!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell