Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benefeld: Räuberischer Diebstahl; Walsrode: Diebstahl aus Fahrzeugen; Bad Fallingbostel: Einbruch; Soltau/A 7: Betrunken; Schneverdingen: Mögliche Gefährdete gesucht; Soltau: Sachbeschädigung

Heidekreis (ots)

10.03.2025 / Räuberischer Diebstahl

Bomlitz/Benefeld: Am Montagabend kam es in dem Supermarkt in der Cordinger Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 20-Jähriger verstaute zunächst Ware in Wert von 50 Euro in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes bekamen dies mit und griffen nach dem Rucksack des Ladendiebes. Der junge Mann fiel dabei zu Boden und entriss sich. Danach flüchtete er zunächst mit dem Diebesgut, konnte jedoch durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Da der 20-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Nachgang die Entnahme eine Blutprobe angeordnet.

10.03.2025 / Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Walsrode: Ein bislang Unbekannter begab sich am Montagabend, in der Zeit von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr, in die Schulturnhalle in der Ostdeutschen Allee und durchsuchte die Umkleidekabinen nach Diebesgut. Dabei entwendete der Täter unter anderem Bargeld. Zudem verschaffte sich der Dieb mit den dazugehörigen Schlüsseln Zugang zu drei Fahrzeugen, die auf dem dortigen Parkplatz standen. Nachdem der Täter die Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht hatte, warf er die Schlüssel in ein naheliegendes Gebüsch. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

10.03.2025 / Einbruch in leerstehendes Vereinsheim

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein leerstehendes Vereinsheim in der Vogteistraße ein. Aus diesem entwendeten die Täter unter anderem Tabakware und zwei Flachbildfernseher. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

10.03.2025 / Mit fast 3 Promille am Steuer

Soltau/A 7: Am frühen Montagmorgen fiel einem 44-jährigen Lkw-Fahrer ein vorausfahrendes Sattelzuggespann auf, das in Schlangenlinien über die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg fuhr. Auf dem Autobahnparkplatz Abelbeck-Kuhbusch fuhr das auffällige Gespann dann plötzlich rückwärts und touchierte dabei den Sattelzug des Zeugen. Der nahm dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer die Schlüssel ab und übergab sie den alarmierten Einsatzkräften der Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,95 Promille. Dem 50-jährigen Unfallverursacher wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

02.03.2025 / Mögliche Gefährdete gesucht

Schneverdingen: Die Polizeiinspektion Heidekreis berichtete bereits über eine 52-jährige Frau, die am Nachmittag des 02.03.2025 betrunken mit ihrem Auto auf der L 171 von Delmsen in Richtung Schneverdingen fuhr und anschließend mit einem Leitpfosten sowie einem Pferdeanhänger kollidierte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5982816). Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun Personen, die durch die Fahrweise der 52-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden.

18.02.2025 / Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Soltau: Bereits am 18.02.2025 (Dienstag) beschädigte gegen 11:36 Uhr ein bislang unbekannter Jugendlicher die Haustür eines Hauses, das im Wilhelm-Leuschner-Weg steht. Der Jugendliche war vermutlich dunkel gekleidet und trug einen dunklen Rucksack. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

