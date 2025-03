Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 07.03.-09.03.2025

Walsrode - Am 08.03.2025 um 17:43 Uhr kam es im Obergeschoss eines bewohnten Einfamilienhauses in der Grütterstraße zu einem Brand. Durch Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die Flammen bekämpft werden. Die drei Bewohner konnten sich und ihre Haustiere zuvor selbstständig aus dem Haus retten. Zwei von ihnen mussten sich mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung ins Krankenhaus begeben. Ein möglicherweise unsachgemäßer Umgang mit einer Spraydose könnte die Ursache für die Brandentstehung sein. Ermittlungen hierzu dauern an.

Bad Fallingbostel

Am Samstagvormittag wurden im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel gleich zwei Elektrokleinstfahrzeuge ohne gültige Pflichtversicherung festgestellt. In beiden Fällen wurden dem 20-jährigen ohne Versicherungskennzeichen und dem 17-jährigen mit einem abgelaufenen Versicherungsvertrag die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Soltau (Gem.) - Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung vom PK Bad Fallingbostel ein Fahrzeuggespann auf einem Parkplatz an der A7, welches zuvor auf der Autobahn in Richtung Hannover gefahren war. Der 23-jährige Fahrzeugführer war zwar im Besitz eines Führerscheins, jedoch reichte die ausgewiesene Fahrerlaubnisklasse nicht für das geführte Gespann aus Pkw und Anhänger aus. Dem Fahrzeugführer aus Sachsen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen diesen wird nun wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

Walsrode (Gem.) - Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 7 mitgeteilt. Der gemeldete Pkw konnte schließlich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover festgestellt und an der Anschlussstelle Westenholz kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht schnell. Bei der 40-jährigen Fahrzeugführerin ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von 2,03 Promille. Der Fahrzeugführerin aus dem Kreis Verden wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen diese wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bad Fallingbostel (OT) - In der Nacht von Samstag, 08.03.2025, auf Sonntag, 09.03.2025, machten sich Diebe an einem geparkten Pkw auf einem Privatgrundstück in Dorfmark, Klosterworth, zu schaffen. An dem hochwertigen Pkw wurden diverse Anbauteile abgebaut und das Fahrzeug hierbei erheblich beschädigt. Die Polizei Bad Fallingbostel erbittet Hinweise unter +49 5162 - 972-0.

Am Samstagnachmittag, 08.03.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall im gemeindefreien Bezirk Osterheide. Ein Motorradfahrer war auf der Panzerringstraße in Richtung Vierde gefahren und in einer Linkskurve alleinbeteiligt gestürzt. Der 16-jährige Fahrzeugführer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen ins Heidekreis Klinikum Walsrode verbracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

Im Verlauf des Freitagnachmittags, 07.03.2025, kam es im Landkreis Heidekreis auf der Autobahn 7 im Zeitraum von etwas mehr als einer Stunde zu drei folgenschweren Verkehrsunfällen mit insgesamt 6 leichtverletzten Personen und Sachschaden an insgesamt 10 Fahrzeugen. Gegen 13:54 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg vor der Anschlussstelle Bad Fallingbostel im stockenden Verkehr zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw. Hierbei wurde ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Rostock und eine 52-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Soest leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Westenholz und Allertal im stockenden Verkehr zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw und einem Transporter. Hierbei wurden ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Saalekreis und ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Lüneburg leicht verletzt. Gegen 15:00 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Anschlussstelle Westenholz zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Potsdam war bei dem Versuch, einem vorausfahrenden, bremsenden Fahrzeug auszuweichen, mit einem weiteren Pkw kollidiert. Im zweiten Pkw wurden der 55-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Pinneberg, sowie ein 9-jähriges Kind aus dem Kreis Steinburg, ebenfalls leicht verletzt.

