POL-HK: Walsrode: Alkoholisiert und Unfall verursacht; Bispingen: Brand in einem Waldgebiet

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.03.2025 Nr. 1

06.03.2025 / Alkoholisiert und Unfall verursacht

Walsrode/A 7: Am Donnerstagmorgen, kam es gegen 05:25 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, bei Walsrode zu einem Auffahrunfall. Der 20-jährige Unfallverursacher fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen fahrend auf den Pkw eines 35-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieser in die Außenschutzplanke geschleudert und kam schließlich auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die drei Insassen sowie ein Insasse im Pkw des Verursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

06.03./ Brand in einem Waldgebiet

Bispingen: Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagabend, gegen 19.35 Uhr zu einem Brand in einem Waldgebiet an der Straße Trift aus. Durch eine schnelle Brandentdeckung und Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bispingen, 05194/982460 in Verbindung zu setzen.

