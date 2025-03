Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Neuer Polizeichef in Bad Fallingbostel - Kroll übergibt an Schill

05.03.2025 / Neuer Polizeichef in Bad Fallingbostel - Kroll übergibt an Schill

Bad Fallingbostel: Seit dem 1. März 2025 hat das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Silvio Schill einen neuen Leiter.

Bernd Kroll, der die Polizei in der Kreisstadt seit Dezember 2020 leitete, wurde nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Er kann auf ein großes Portfolio an Tätigkeiten bei der Polizei in Niedersachsen zurückblicken - dabei hatte er stets den Einsatzbereich im Fokus. Neben Verwendungen im Lagedienst und als Dienstabteilungsleiter kann Kroll auf acht Jahre zurückblicken, in denen er die Polizeistation Visselhövede leitete. Außerdem war er mehrere Jahre Chef des Einsatz- und Streifendienstes in Walsrode und leitete die Autobahnpolizei in Sittensen, ehe er 2020 den Posten in Bad Fallingbostel antrat. Der Ur-Visselhöveder, der auch einst als erfolgreicher Fußballer in der Region bekannt war, widmet sich nun seiner Ehefrau, seinem Haus und seinem Garten.

"Mit Bernd Kroll verlässt ein wirklicher Fachmann und ein toller Mensch die Polizei! Er hatte stets hohe Ansprüche und formte dadurch ein hochqualifiziertes, engagiertes sowie leistungsstarkes Team. Damit übergibt er eine gut aufgestellte und organisierte Dienststelle an seinen Nachfolger Silvio Schill, der mit seiner bisherigen Diensterfahrung bestens für diesen anspruchsvollen Leitungsposten geeignet ist.", kommentiert Jens Heuchert, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, den Personalwechsel.

Zudem ist Silvio Schill bei der Polizei im Heidekreis bereits bestens bekannt. Im Jahr 2019 leitete er nämlich den Einsatz- und Streifendienst in Walsrode, 2020 dann vertretungsweise sogar das Polizeikommissariat in Bad Fallingbostel. Es folgten weitere leitende Dienstposten im Kriminal- und Ermittlungsdienst in Munster sowie im Einsatz- und Streifendienst in Bad Fallingbostel. Im August 2022 wechselte Schill dann in die Polizeiinspektion Celle, wo er unter anderem als Leiter Einsatz und als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes tätig war. Nun ist der 53-jährige Familienvater, der mit seiner Frau und drei Kindern im Landkreis Celle lebt, zurück. Der passionierte Fahrradfahrer ist ab sofort für mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, die sich mit dem Geschehen rund um Bad Fallingbostel und den dazugehörigen Ortschaften sowie den etwa 83 Kilometern Autobahn beschäftigen.

