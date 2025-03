Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schwerer Unfall auf der Autobahn; Soltau: Einbruch in Firma; Walsrode: Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung gesucht; Dorfmark: Aufdringliche Betrüger - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

03.03.2025 / Schwerer Unfall auf der Autobahn

Soltau: Am Montag kam es gegen 12:30 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Ost, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger übersah hier mit seinem Transporter das Stauende und prallte ungebremst auf einen haltenden Sattelzug. Der schwerverletzte Fahrer des Transporters musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Hannoveraner Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hannover kurzzeitig voll gesperrt werden.

03.03.2025 / Einbruch in Firma

Soltau: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in das Gebäude eines Landtechnik-Händlers in der Straße "Am Hornberg" ein. Die Täter durchtrennten dafür zunächst einen Maschendrahtzaun und hebelten schließlich ein Fenster auf. Dabei erlangten die Einbrecher eine geringe Menge an Bargeld. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

02.03.2025 / Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung gesucht

Walsrode: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Großen Graben in Walsrode zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere Personen traten und schlugen hierbei auf einen 35-jährigen Mann aus Walsrode ein, der anschließend leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zuvor kam es zwischen dem Opfer und den Tätern, eine Gruppe Jugendlicher, in der Bar "New Oscars" zu einem Streit. Die Polizei in Walsrode sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

04.02.2025 / Aufdringliche Betrüger - Zeugen gesucht!

Dorfmark: Bereits am 04.02.2025 kam es im Mittelhof in Dorfmark zu einem Betrug zum Nachteil einer 54-jährigen Frau. Vier bislang unbekannte Männer boten der Dame den Austausch von Dachrinnen an und forderten nach Fertigung der Arbeiten, die zudem nicht richtig ausgeführt wurden, einen weitaus höheren Betrag. Dabei verhielten sich die vermeintlichen Handwerker, die mit einem weißen Transporter unterwegs waren, extrem aufdringlich. Die vier Täter werden auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Sie sprachen Deutsch, vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Männer in der Umgebung von Dorfmark weitere Arbeiten angeboten haben. Die Polizei in Bad Fallingbostel (Tel. 05162-9720) sucht daher Zeugen, die Angaben zum Transporter und dessen Insassen machen können.

