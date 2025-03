Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Verstöße Pflichtversicherungsgesetz; Lindwedel: Autodiebstahl; Munster: Unfall; Schneverdingen: Unfall; Soltau: Straßenverkehrsgefährdung; Munster: Flucht; Munster: Verkehrsunfallflucht

Heidekreis (ots)

03.03.2025 / Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Heidekreis: Am vergangenen Wochenende wurden im Heidekreis etliche Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Dabei handelte es sich hauptsächlich um E-Scooter-Fahrer. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist daher nochmal ausdrücklich auf die Pressemitteilung vom 27.02.25 hin (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5980097). Demnach begann am 1. März 2025 ein neues Versicherungsjahr - die bis dahin geltenden blauen Versicherungskennzeichen haben damit ihre Gültigkeit verloren. Die Farbe der neuen Kennzeichen ist nun Grün.

03.03.2025 / Hochwertiger SUV entwendet

Lindwedel: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 00:25 Uhr ein schwarzer BMW X5 (Baujahr 2021) von einem Grundstück in der Gartenstraße entwendet. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

02.03.2025 / Mit Baum kollidiert

Munster: Am Sonntagnachmittag befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto die Bundesstraße 209 in Richtung Töpinger Kreisel. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kollidierte schlussendlich frontal mit einem Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit.

02.03.2025 / Betrunken verunfallt

Schneverdingen: Der Polizei wurde am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien auf der L 171 von Delmsen in Richtung Schneverdingen fuhr. Dabei touchierte das Auto einen Leitpfosten und kollidierte mit einem geparkten Pferdeanhänger. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der dringende Tatverdacht, dass die 52-jährige Fahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Sie musste daraufhin ihren Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

01.03.2025 / Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Soltau: Am Samstag befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 71 von Harber in Richtung Soltau, als sich ein schwarzer BMW mit Münchener Kennzeichen von hinten näherte und in Schlangenlinien dicht auffuhr. Das Fahrzeug überholt dann trotz Gegenverkehr, der stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurze Zeit später führte der BMW erneut ein riskantes Überholmanöver durch, das den Gegenverkehr wieder zum starken Abbremsen zwang. Der Zentrale Kriminaldienst (Tel. 05191-93800) sucht nun weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte zu den beschriebenen Fahrmanövern.

28.02.2025 / Vor der Polizei geflüchtet

Munster: Bereits am letzten Freitag wollten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen weißen VW Tiguan kontrollieren, der kurz zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet wurde. Die 30-jährige Fahrerin flüchtete jedoch und fuhr hierfür sogar über eine Ackerfläche und Böschung. Kurze Zeit später wurde das Auto sowie die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, durch die Polizei auf einem Grundstück in Munster festgestellt. Sie wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Ihr Fahrzeug wies massive Beschädigungen auf. Die Polizei in Munster (Tel. 05192-9600) sucht nun mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 30-jährigen Hamburgerin gefährdet wurden.

18.02.2025 / Verkehrsunfallflucht

Munster: Bereits in der Zeit vom 17.02.2025, 17:00 Uhr, bis zum 18.02.2025, 17:30 Uhr, kam es im Wacholdergrund, auf Höhe der Hausnummer 38, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparktes Auto wurde hier durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

