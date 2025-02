Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Bommelsen: Einbruch in Einfamilienhaus; Soltau: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

27.02.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode/Bommelsen: Unbekannte drangen am Donnerstag, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Bossel" ein. Die Täter zerschlugen hierfür die Scheibe der Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

24.02.2025 / Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Soltau: Bereits am Montag (24.02.2025) kam es gegen 10:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein 63-Jähriger mit seinem Auto die Böhmheide in Richtung Charlottenstraße befuhr. In Höhe der Hausnummer 11 kam ihm in der dortigen Linkskurve ein dunkles Auto entgegen, das offensichtlich leicht in den Gegenverkehr fuhr. Dabei wurde der Außenspiegel des 63-jährigen Autofahrers beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

