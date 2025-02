Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis/Verden: A 27 - Erneut Lkw-Planen aufgeschnitten

Heidekreis/Verden (ots)

Wir verweisen auf die Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5980354:

In der Nacht auf Donnerstag registrierte die Autobahnpolizei Langwedel auf Parkplätzen an der A27 erneut mehrere aufgeschnittene und beschädigte Lkw-Anhänger. Betroffen waren 35 Lkw auf den beiden Rastplätzen Hamwiede, die sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite der A27 liegen. Die Tatorte befinden sich an der A27 zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost. Die unbekannten Täter schlichen sich unbemerkt an die Lkw-Anhänger und Sattelauflieger heran, um diese gewaltsam zu öffnen. Zumeist wurden die Planen aufgeschlitzt, um anschließend in den Laderäumen nach geeignetem Diebesgut Ausschau zu halten. Fündig wurden sie offensichtlich nicht, da die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand keinerlei Beute machten. Somit blieb es bei Versuchstaten.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten unbekannte Täter auf dem Rastplatz Hamwiede die Planen von 19 Lkw aufgeschlitzt. Bei diesen Taten hatten sie ebenfalls keine Beute gemacht. Der verursachte Sachschaden an jedem einzelnen angegangenen Fahrzeug ist jedoch regelmäßig beträchtlich.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Langwedel (04232/94590) und bei der Polizeiinspektion Heidekreis (05191/9380-0) melden.

