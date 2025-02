Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 27-Parkplatz: Unbekannte öffnen Lkw-Planen gewaltsam - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis/Verden (ots)

Wir verweisen auf die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5979435.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh, 4 Uhr, öffneten unbekannte Täter auf einem Autobahnparkplatz der A27 insgesamt 19 Lkw gewaltsam. Der Tatort befindet sich auf dem Rastplatz Hamwiede an der A27, Richtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost. Die Fahrer der betroffenen Lkw und Sattelzüge hatten hier geparkt, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Unbemerkt näherten sich die Täter und öffneten die Ladeflächen auf unterschiedliche Art und Weise gewaltsam. Zumeist wurden die Planen aufgeschlitzt. Die Unbekannten suchten in den Laderäumen offenbar nach geeignetem Diebesgut, wurden aber offenbar nicht fündig, da sie nach derzeitigem Ermittlungsstand keinerlei Beute machten und es so bei Versuchstaten blieb. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist jedoch beträchtlich. Die Autobahnpolizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04232/94590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell