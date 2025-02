POL-HK: Soltau: Ohne Fahrerlaubnis und unter THC-Einfluss; Bad Fallingbostel: Motorradfahrer schwer verletzt; Munster: Falscher Handwerker erbeutet Geld

Polizeiinspektion Heidekreis

24.02.2025 / Ohne Fahrerlaubnis und unter THC-Einfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 35-jährigen Autofahrer im Habichtsweg. Der Mann gab bei der Kontrolle zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Dem Kontrollierten wurde daher noch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden zwei Verfahren eingeleitet.

23.02.2025 / Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Fallingbostel: Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Panzerringstraße und kam vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit zwischen den Abzweigen Ostenholz und Bockhorn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

23.02.2025 / Falscher Handwerker erbeutet Geld

Munster: Am Sonntagmittag gewährte eine 76-Jährige gegen 11:05 Uhr einem bislang Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung in der Clausewitzallee, nachdem sich der Mann als Handwerker ausgegeben hat. Die Dame stellte im Nachgang das Fehlen ihres Bargeldes fest. Den Trickdieb konnte die Geschädigte als sehr großen, dünnen Mann mit heller Haut sowie kurzen, dunklen Haaren beschreiben. Zudem trug er graue Kleidung. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

In diesem Kontext rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen.

- Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster! Benutzen Sie - falls vorhanden - die Türsprechanlage!

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind! Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat!

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach!

- Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten!

Weitere Informationen gibt es in dieser Broschüre: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

