POL-HK: Schneverdingen - Einbruch in Friseursalon Lindwedel - Verkehrsunfall mit 2,34 Promille

Schneverdingen - Einbruch in Friseursalon

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags drangen Unbekannte gewaltsam in einen Friseursalon in der Harburger Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Lindwedel - Verkehrsunfall mit 2,34 Promille

Eine 59-jährige Frau aus Lindwedel wollte am Samstagmittag auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und kollidierte dabei mit dem stehenden Pkw eines dort wartenden 66-jährigen. Dieser merkte schnell, dass die Frau alkoholisiert war und alarmierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,34 Promille, woraufhin im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Die Dame erwartet ein Strafverfahren, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Walsrode - Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 16-jähriger aus Walsrode auf seinem E-Scooter fahrend durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

BAB A7 - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB A7 im Bereich Bad Fallingbostel angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zeigten sich Auffälligkeiten, u.a. reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Parameter THC und Opiate. Dem betroffenen 20-jährigen Hannoveraner wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

