POL-HK: Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall

Heidekreis (ots) - 20.02.2025 / In Schuppen eingebrochen Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Schuppen in Bockhorn ein und entwendeten aus diesem Werkzeug in Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in ...

