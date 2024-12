VS-Villingen (ots) - Am vergangenen Freitag, ist es auf der Kreuzung der Berliner- und Karlsruher Straße zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer stoppte seinen Wagen an einer rot zeigenden Ampel auf der Berliner Straße von der Straße "Am Krebsgraben" kommend. Aus ...

mehr