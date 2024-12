POL-KN: (Aichhalden-Rötenberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter klaut Pedelec aus einer Garage- Hinweise erbeten (10./11.12.2024)

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag eine Kasse aus einem Weihnachtsmarktstand entwendet. Gegen 13.30 Uhr hielt sich der Mann zunächst im Bereich vor der "Christbaumschenke" am Gondelhafen auf. In einem unbeobachteten Moment sprang er über den Tresen, schnappte sich die dort abgestellte Geldkassette und flüchtete anschließend in Richtung ...

