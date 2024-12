Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241204-4: Zeugensuche nach Hausbrand

Kerpen (ots)

Brandort beschlagnahmt, Schuh sichergestellt

Polizisten fahnden derzeit nach zwei Jugendlichen, die am Dienstagnachmittag (3. Dezember) aus einem Haus in Kerpen-Sindorf gelaufen und geflüchtet sein sollen. Kurz darauf bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung in dem Haus. Die beiden sollen schmal, zwischen 14 und 17 Jahren alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Die Unbekannten sollen jeweils einen Rucksack bei sich gehabt haben. Ein Verdächtiger habe eine helle Hose getragen. Laut ersten Informationen soll einer der Jugendlichen auf der Flucht einen Schuh verloren haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zum Einsatzort an der Erftstraße. Dort löschten Feuerwehrkräfte bereits ein brenndendes Haus. Polizisten sperrten die Erftstraße zwischen der Ulrichstraße, Berliner Ring, "Am Kneppchensweg" und der Paul-Klee-Straße für die Dauer der Arbeiten am Brandort ab. Weitere Beamte befragten Zeugen. Laut ersten Ermittlungen sollen die beiden Verdächtigen über eine Mauer an der Paul-Klee-Straße gesprungen und in Richtung "Am Kneppchensweg" davongelaufen sein. Auf der Mauer stellten die Einsatzkräfte einen Schuh sicher.

Weitere Polizisten sicherten Spuren. Dabei war auch ein Polizist mit seinem Diensthund im Einsatz. Kriminalbeamte beschlagnahmten den Brandort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sc)

