POL-REK: 241204-3: Zeugensuche nach Diebstahl

Frechen (ots)

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag (3. Dezember) Ware aus einem Supermarkt in Frechen gestohlen und einen Mann (41) bei der Flucht gefährdet zu haben. Einer der Unbekannten habe eine schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe und eine beige Kappe getragen. Zudem habe er eine beige Umhängetasche dabeigehabt. Der zweite Täter sei mit einer schwarzen Mütze, einer dünnen, dunkelblauen Jacke und weißen Sneakern bekleidet gewesen. Er habe eine dunkle Umhängetasche dabeigehabt. Die Männer seien in einem silbernen VW Sharan geflüchtet.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Täterduo den Markt an der Dr.-Tusch-Straße gegen 10 Uhr durch die Schranken im Eingangsbereich verlassen haben. Dort seien sie in den geparkten VW Sharan eingestiegen. Um die Unbekannten an der Flucht zu hindern, habe sich der 41-Jährige eigenen Angaben zufolge hinter das Auto gestellt. Der VW-Fahrer habe dennoch ausgeparkt und der Mann sei zur Seite gesprungen, um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin seien die Täter in Richtung Hauptstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie sicherten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (jus)

